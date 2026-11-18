RADAR BOGOR - Pemerintah dikabarkan tidak akan lama lagi akan membukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Bagi masyarakat yang mengikuti seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) ini harus memperhatikan beberapa hal agar bisa lolos, termasuk pas foto untuk syarat pendaftaran.

Oleh karena itu, masyarakat perlu menghindari beberapa kesalahan agar pas foto yang digunakan dilirik oleh panitia CPNS tahun 2026.

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Dilansir dari akun Instagram @ristiamaliakrisna, berikut kesalahan yang harus dihindari saat unggah pas foto untuk seleksi CPNS.

Foto Buram

Advertisement Usahakan gunakan kamera yang berkualitas agar menghasilkan foto yang jelas, mengingat foto yang buram dianggap tidak memenuhi ketentuan dan bisa membuatmu gagal di CPNS tahun ini.

Editan Filter Berlebihan

Calon pelamar juga harus menghindari editan foto dengan filter berlebihan yang malah membuat kamu gugur pada seleksi calon ASN yang kamu ikuti.

Latar dan Ukuran File Salah

Sebelum mengunggah foto, jangan sampai salah dalam menggunakan latar dan ukuran yang tidak tepat. Dalam hal ini, foto seleksi CPNS biasanya menggunakan latar berwarna merah.