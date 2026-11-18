RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 akan segera dibukan oleh pemerintah.

Pembukaan seleksi CPNS tersebut dikabarkan akan dimulai pada akhir Novembe tahun ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin mengikuti masih ada waktu untuk mempersiapkan diri.

Calon peserta juga wajib mengetahui tahapan-tahapan pendaftaran seleksi CPNS tahun 2026, sebagaimana dilansir dari akun Instagram @calonasn.official.

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Membuat Akun CCASN

Tahapan yang pertama, calon peserta harus membuat akun CCASN terlebih dahulu dengan menggunakan data NIK KTP dan KK, email dan nomor handphone yang masih aktif.

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Tahapan selanjutnya yaitu login menggunakan NIK dan password yang telah dibuat saat proses pendaftaran akun CCASN.

Profil

Selanjutnya, lengkapi profil data diri yang kamu miliki termasuk riwayat pendidikan terakhirmu.

Formasi