RADAR BOGOR - Setelah bertahun-tahun, menjadi tuntutan publik dan melewati proses pembahasan yang panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disetujui menjadi undang-undang.

Keputusan bersejarah tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Pengesahan ini, menjadi babak baru dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya melalui mekanisme perampasan aset.

Advertisement Baca Juga: UNB Bogor Perkuat Sentra Kekayaan Intelektual, Dorong Hasil Riset Jadi Inovasi Bernilai Ekonomi

Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I itu dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Advertisement Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir untuk membawa RUU Perampasan Aset ke tahap pengesahan.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?," tanya Puan.

Pertanyaan itu langsung disambut jawaban setuju dari peserta rapat.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.