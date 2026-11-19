RADAR BOGOR – Perkembangan teknologi digital membuat penyebaran propaganda intoleransi dan paham radikal semakin mudah menjangkau masyarakat, terutama generasi muda.

Untuk menangkal pengaruh tersebut, edukasi kebangsaan dinilai perlu dikemas melalui media kreatif seperti film, konten media sosial, hingga infografis yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda.

Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan, menilai karya kreatif dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan toleransi, nilai kebangsaan, serta pentingnya menjaga kearifan lokal.

Advertisement Menurutnya, pesan yang disampaikan melalui film dan konten visual cenderung lebih mudah diingat dibandingkan metode edukasi yang hanya mengandalkan seminar atau penyampaian materi secara formal.

“Itu lebih efektif dan kadang-kadang film ini ketika sudah nonton, masih ingat. Tapi kalau seminar kadang-kadang lupa. Jadi saya rasa menjadi media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, tentang kearifan lokal,” ujarnya, Kamis 19 November 2026.

Ken menyoroti propaganda intoleransi di ruang digital yang dinilai menjadi tantangan serius dalam menjaga kerukunan masyarakat sekaligus mempertahankan identitas kebangsaan generasi muda.

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Salah satu pola propaganda yang perlu diwaspadai adalah narasi yang sengaja mempertentangkan agama dengan budaya lokal.

Bahkan, tradisi dan kearifan leluhur kerap digambarkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama.

Narasi semacam itu berpotensi membentuk pola pikir eksklusif hingga memunculkan kebencian terhadap kelompok lain maupun bangsa sendiri.

“Kita disuruh benci terhadap bangsa sendiri, dianggap tertinggal, dianggap kearifan lokalnya jadul, dianggap musyrik. Padahal peradaban Nusantara itu luar biasa,” tegasnya.