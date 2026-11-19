RADAR BOGOR - Fluktuasi harga bahan pangan, yang kerap membuat masyarakat resah kembali menjadi sorotan DPR RI.

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah didesak tidak hanya menjaga pasokan dan mengendalikan harga, tetapi juga membongkar dugaan permainan kartel yang berpotensi merugikan konsumen.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron meminta, pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap rantai produksi hingga distribusi pangan.

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Langkah ini, dinilai penting untuk memastikan gejolak harga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi meraup keuntungan.

Menurut Herman, kenaikan harga memang dapat dipengaruhi mekanisme permintaan dan penawaran.

Advertisement Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan praktik penimbunan maupun permainan harga yang mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

"Ketika ada pihak yang melakukan tindakan sehingga harga menjadi tinggi, termasuk menyimpan barang tanpa pemberitahuan atau melakukan penimbunan, saya kira itu juga dapat terkena sanksi hukum," tegas Herman.

Penimbunan Pangan Bisa Berujung Pidana

Herman mengingatkan, pelaku yang sengaja mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan dapat menghadapi konsekuensi hukum berlapis.

Penindakan tidak hanya dapat mengacu pada Undang-Undang Pangan, tetapi juga Undang-Undang Perdagangan hingga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dengan unsur pelanggaran yang dilakukan.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tegas.