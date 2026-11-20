RADAR BOGOR – Kualitas telur dan kesehatan ayam menjadi perhatian penting dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, IPB University memberikan pendampingan kepada kelompok peternak ayam petelur di Desa Bonder, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 7 November 2026.

Pendampingan melalui program Dosen Pulang Kampung (DOSPULKAM) 2026 ini mengusung tema “Pendampingan Penerapan SOP Biosekuriti, Kesehatan Ayam Petelur, dan Standardisasi Mutu Telur untuk Memperkuat Keandalan Pasok SPPG Program Makan Bergizi Gratis di Desa Bonder – NTB”.

Advertisement Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peternak lokal melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang kesehatan hewan, penerapan biosekuriti, serta pengelolaan hasil peternakan.

Program ini dinilai penting mengingat kelompok peternak ayam petelur di Desa Bonder telah menjadi salah satu bagian dari rantai pasok telur bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG.

Dengan demikian, kesinambungan produksi, kondisi kesehatan ayam, dan mutu telur yang dihasilkan perlu terus dipertahankan.

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Menjawab kebutuhan tersebut, tim dosen IPB University bersama alumni IPB hadir langsung memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para peternak.

Tim kegiatan dipimpin Dr. apt. Agriana Rosmalina Hidayati, S.Farm., M.Farm. Adapun anggota tim terdiri dari Dr. Lina Noviyanti Sutardi, S.Si., Apt., M.Si.; Dr. drh. Aulia Andi Mustika, M.Si.; Dr. Rini Madyastuti Purwono, S.Si., Apt., M.Si.; Dr. drh. Anisa Rahma, M.Si.; serta alumni IPB, Dr. Agriananta Fahmi Hidayat, S.T., M.MT.

Sebanyak 25 peternak ayam petelur dari Desa Bonder yang tergabung dalam naungan Yayasan Abdi Nusantara mengikuti kegiatan tersebut.

Materi pendampingan mencakup penerapan praktik peternakan yang baik, mulai dari biosekuriti, pengawasan kesehatan ayam, hingga tata cara penanganan dan standardisasi kualitas telur.