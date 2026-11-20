RADAR BOGOR – PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, mendapat pengesahan pelatihan Pandu Laut Dalam (Deep Sea Pilot) dari Kementerian Perhubungan.

Melalui Certificate of Approval (CoA) tersebut, PMLI menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang memperoleh pengesahan untuk menyelenggarakan pelatihan Pandu Laut Dalam.

Sertifikat Pandu Laut Dalam itu diserahkan Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Samsuddin kepada Direktur Utama PMLI Sumarno di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

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Samsuddin mengatakan, standardisasi kompetensi pandu menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menurutnya, kemampuan seorang pandu tidak cukup dibangun melalui teori maupun pemenuhan persyaratan administratif.

Advertisement Kompetensi harus dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, pengalaman terarah, evaluasi objektif, serta penerapan standar profesional.

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“Kompetensi seorang Pandu tidak terbentuk hanya melalui penguasaan teori ataupun pemenuhan persyaratan administratif, kompetensi tumbuh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang baik, pengalaman yang terarah, evaluasi yang objektif, serta konsisten terhadap standar profesional yang tinggi,” ujar Samsuddin.

Ia menambahkan, kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan turut menentukan kualitas SDM pemanduan kapal yang dihasilkan.

Karena itu, pengesahan CoA bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya memastikan pengembangan kompetensi pandu berjalan terencana dan sesuai standar.

Lewati Evaluasi Kemenhub

PMLI memperoleh CoA setelah menjalani evaluasi Kementerian Perhubungan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pelatihan.