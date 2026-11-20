RADAR BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turun langsung membantu pemulihan masyarakat terdampak banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat.

Tak hanya menyalurkan bantuan sosial, BNPT juga memberikan edukasi mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme kepada warga.

Kegiatan bertajuk Aksi Bakti Lingkungan Tangguh BPNT tersebut digelar pada Kamis, 19 November 2026. Sejumlah wilayah terdampak bencana disambangi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial.

Bantuan yang diberikan meliputi ratusan paket sembako, pembangunan fasilitas sumur bor dan mandi, cuci, kakus (MCK), serta dukungan pemulihan sarana ibadah.

Subdit Pemantauan dan Pelaporan Direktorat Kontra Radikalisasi BNPT, Fanina Fanindita, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat.

Advertisement Menurutnya, penguatan hubungan sosial, kehidupan keagamaan, solidaritas, dan toleransi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap penyebaran paham kekerasan.

“Dengan lingkungan sosial yang harmonis dan masyarakat yang memiliki kepedulian serta solidaritas kuat, diharapkan ruang bagi penyebaran paham kekerasan dapat semakin dipersempit,” ujarnya, Jumat, 20 November 2026.

Fanina berharap kolaborasi BNPT dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya terus diperkuat demi mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis.

Perkuat Ketahanan Masyarakat

Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat, Adil Mubarak, menilai program Aksi Bakti Lingkungan Tangguh relevan dengan kondisi daerahnya yang memiliki risiko bencana cukup tinggi.

Menurutnya, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan perhatian tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga penguatan ketahanan sosial.