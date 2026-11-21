RADAR BOGOR - Melalui akun Instagram resminya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan terkait taggal penetapan Upah Minimum Provinsi (UPM) tahun 2027.

Dalam unggahan tersebut dituliskan bahwa Gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun depan.

Selain itu, Gubernur juga bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Advertisement Baca Juga: ICMI Orwilsus Bogor Kenalkan 3 Inovasi Pertanian Organik

Dengan catata, UMK dan UMSK dapat ditetapkan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Lantas, kapan upah minimum ditetapkan? Berikut penjelasannya.

Advertisement Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, batas akhir penetapan UMP yaitu pada 21 November 2026.

Sedangkan untuk penetapan UMSK yaitu pada 25 November 2026 mendatang.

Adapun untuk UMSP paling lambat lima hari setelah penetapan UPM dan UMSK lima hari sesudah penetapan UMK.

Lalu, kapam Upah Minimum 2027 tersebut berlaku? Ini penjelasannya.

UMP, UMSP, UMK, dan UMSK yang telah ditetapakn gubernur mulai berlaku paad 1 Januari 2027 mendatang.