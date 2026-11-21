RADAR BOGOR – Fenomena purnama perige atau yang lebih dikenal dengan istilah supermoon diperkirakan menghiasi langit Indonesia pada 24 November 2026. Pada peristiwa ini, Bulan akan tampak sedikit lebih besar dibandingkan purnama pada umumnya karena posisinya berdekatan dengan titik terdekat terhadap Bumi.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menerangkan bahwa purnama perige terjadi ketika fase Bulan purnama berlangsung berdekatan dengan posisi Bulan saat berada pada jarak terdekatnya dari Bumi.

Dalam pengamatan tersebut, Bulan diperkirakan memiliki ukuran jari-jari sudut sebesar 16 menit 33,33 detik busur, dengan jarak sekitar 360.768 kilometer dari Bumi.

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Perubahan jarak antara Bumi dan Bulan, menurut penjelasan BMKG, dipengaruhi oleh bentuk orbit Bulan yang tidak sepenuhnya melingkar, melainkan elips. Kondisi tersebut membuat jarak kedua benda langit itu terus berubah sepanjang pergerakannya.

“Orbit Bulan mengelilingi Bumi yang berbentuk elips (lonjong) mengakibatkan jarak antara Bulan dan Bumi selalu berubah-ubah, sementara itu purnama perige menandai bahwa Bulan sedang menuju jarak terdekatnya dari Bumi pada tahun ini,” jelas Ayu dalam siaran pers yang dilansir dari laman BMKG Sabtu, 21 November 2026.

Advertisement Puncak peristiwa perige sendiri diprediksi berlangsung pada 26 November 2026 pukul 03.57 WIB. Saat itu, Bulan akan berada pada jarak sekitar 359.346 kilometer dari Bumi. Namun, karena puncak perige terjadi setelah fase purnama, bentuk Bulan tidak lagi terlihat bulat sempurna.

Masyarakat dapat menyaksikan fenomena ini secara langsung tanpa bantuan teleskop maupun perangkat khusus. Untuk wilayah Jakarta, Bulan diperkirakan mulai terbit dari arah timur pada 24 November pukul 17.36 WIB. Fase purnama mencapai puncaknya pada pukul 21.53 WIB, kemudian Bulan akan terbenam di arah barat pada 25 November sekitar pukul 05.42 WIB.

Meski dapat diamati secara aman dengan mata telanjang, fenomena purnama perige tetap perlu menjadi perhatian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Posisi Bulan yang relatif lebih dekat dengan Bumi berpotensi memicu kenaikan pasang air laut, terutama di kawasan pantai.

Kondisi tersebut dikenal sebagai perigean spring tides atau pasang purnama perigean, yang juga kerap disebut king tides. BMKG mengingatkan masyarakat pesisir untuk memperhatikan kemungkinan dampak pasang laut, termasuk potensi banjir rob.

Dua Kali Supermoon Sepanjang 2026

Istilah supermoon pertama kali diperkenalkan oleh astrolog Richard Nolle pada 1979. Meskipun bukan nomenklatur resmi dalam ilmu astronomi, sebutan tersebut kini banyak digunakan untuk menggambarkan fenomena purnama yang terjadi ketika Bulan berada relatif dekat dengan Bumi.