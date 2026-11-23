RADAR BOGOR – Rumah diangkat menggunakan dongkrak hidrolik belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Tak sekadar unik, metode ini ternyata bisa menjadi solusi bagi pemilik rumah yang ingin menghindari banjir tanpa harus membongkar seluruh bangunan.

Namun, ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Tidak semua rumah bisa diangkat menggunakan dongkrak. Salah satu hal terpenting adalah keberadaan kayu ulin sebagai penopang di bagian bawah bangunan.

Abah Azril, penyedia jasa dongkrak rumah di Kalimantan sekaligus pemilik akun TikTok @dongrakrumah055, menjelaskan bahwa metode tersebut bisa diterapkan pada berbagai jenis rumah, asalkan memiliki struktur penyangga dari kayu ulin.

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“Bisa rumah panggung, rumah biasa, asalkan bagian bawahnya ada tongkat ulin,” ujarnya.

Menurut Abah Azril, rumah berdinding bata maupun beton juga bisa ditinggikan dengan metode tersebut.

Advertisement Bentuk bangunan bukan menjadi persoalan utama selama struktur bagian bawahnya memenuhi persyaratan.

Selama 11 tahun menjalankan jasa ini, ia mengaku sudah menangani berbagai jenis bangunan.

Mulai dari rumah berlantai keramik, rumah satu lantai, hingga rumah dua lantai pernah diangkat menggunakan dongkrak.

Rumah Diangkat untuk Menghindari Banjir

Peninggian rumah menggunakan dongkrak umumnya dilakukan untuk mengantisipasi banjir, terutama di kawasan yang kerap terendam ketika musim hujan tiba.

Selain itu, metode ini juga bisa digunakan untuk menyamakan ketinggian rumah yang posisinya tidak rata.