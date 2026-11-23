RADAR BOGOR – Anak-anak terkadang penasaran ingin mencicipi kopi yang biasa diminum orang dewasa. Namun, orang tua sebaiknya tidak sembarangan memberikan minuman berkafein tersebut kepada buah hati.

Pasalnya, tubuh anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Kandungan kafein dalam kopi bisa memberikan sejumlah efek, mulai dari mengganggu tidur hingga memicu kecemasan.

Lantas, pada usia berapa anak boleh mulai minum kopi?

American Academy of Pediatrics (AAP) menyarankan anak-anak menghindari konsumsi kafein hingga berusia 12 tahun.

Setelah melewati usia tersebut, bukan berarti mereka bebas mengonsumsi kopi tanpa batas.

Advertisement Anak dan remaja berusia 12–18 tahun tetap disarankan membatasi asupan kafein maksimal 100 miligram per hari.

Ahli gizi Lauren Manaker, RDN, pendiri Nutrition Now, menjelaskan bahwa anak-anak sebaiknya menghindari kafein karena tubuh mereka lebih rentan terhadap efek stimulan.

Menurutnya, ukuran tubuh anak yang lebih kecil membuat konsumsi kafein dalam jumlah relatif sedikit sekalipun bisa memberikan pengaruh lebih besar.

3 Dampak Kafein yang Perlu Diwaspadai Orang Tua

Kafein merupakan zat stimulan yang dapat memengaruhi sistem saraf dan berbagai fungsi tubuh. Efeknya tidak hanya dirasakan orang dewasa, tetapi juga bisa dialami anak-anak.

Manaker menjelaskan, sejumlah efek yang mungkin muncul antara lain kecemasan dan peningkatan tekanan darah.