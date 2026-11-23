RADAR BOGOR – Harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai masyarakat menjelang 2027.

Beras, cabai, telur, daging ayam, hingga sayuran berpotensi mengalami perubahan harga seiring kondisi produksi dan pasokan pangan di berbagai daerah.

Meski belum ada kepastian seluruh bahan pangan akan mengalami kenaikan tahun depan, perkembangan inflasi menjelang akhir 2026 menunjukkan adanya tekanan pada kelompok komoditas pangan.

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Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17–18 November 2026, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food tercatat mencapai 5,81 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi pada September 2026 yang tercatat sebesar 5,03 persen.

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Bank Indonesia menjelaskan, kenaikan inflasi pangan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya produksi sejumlah komoditas di daerah sentra akibat gangguan cuaca.

“Inflasi kelompok volatile food (VF) naik menjadi 5,81% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan produksi komoditas pangan di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca,” demikian keterangan yang dikutip dari situs resmi Bank Indonesia.

Penurunan hasil produksi dapat berdampak terhadap ketersediaan pasokan di pasar.

Apabila jumlah barang yang tersedia berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, harga sejumlah komoditas berpotensi mengalami peningkatan.