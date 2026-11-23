RADAR BOGOR – 2 nama calon Wakil Presiden (Cawapres), pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik pada Senin 23 November 2026.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan, datang langsung ke Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat berisi dua kandidat yang diusulkannya.

Menjelang kedatangan kepala negara, persiapan penyambutan mulai terlihat di kompleks parlemen.

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Karpet merah telah digelar di sejumlah area gedung sebagai bagian dari persiapan menerima Presiden Prabowo.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Suparno membenarkan, rencana kedatangan tersebut.

Advertisement Namun, hingga keterangan disampaikan, pihak MPR masih menunggu kepastian waktu kedatangan Presiden.

Eddy mengatakan, keputusan mengenai penyerahan dua nama itu telah dibahas dalam rapat pimpinan maupun rapat gabungan MPR.

“Pada hari ini Bapak Presiden akan datang ke MPR untuk menyerahkan secara langsung surat Presiden yang berisikan dua nama calon wakil presiden yang beliau usulkan,” ujar Eddy.

Ia menambahkan, jajaran MPR telah diminta bersiaga mulai pukul 16.00 WIB.

Penyerahan surat ditargetkan berlangsung sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni Senin, 23 November 2026 pukul 23.59 WIB.