RADAR BOGOR – Teka-teki dua kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka, di kursi Wakil Presiden RI akhirnya terjawab.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono sebagai dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Kedua nama tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima surat resmi dari Presiden Prabowo, Senin 23 November 2026.

Penyerahan berlangsung di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV-V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prabowo datang langsung untuk menyerahkan surat usulan tersebut dalam sebuah pertemuan bersama pimpinan MPR.

Advertisement Sebelum membuka amplop berisi dua nama kandidat, Muzani menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Ia juga menyampaikan, terima kasih kepada Prabowo yang secara langsung mengantarkan usulan tersebut kepada pimpinan MPR.

Ahmad Muzani Buka Amplop, Dua Nama Langsung Terungkap

Suasana di Gedung MPR menjadi perhatian ketika Ahmad Muzani mulai membuka amplop putih yang diserahkan Presiden Prabowo.

Setelah mendapat persetujuan dari jajaran pimpinan dan fraksi-fraksi MPR, Muzani membacakan isi surat Presiden yang secara resmi mengusulkan dua kandidat untuk mengisi jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024-2029.

Dalam surat tersebut, nama pertama yang diusulkan adalah Andi Amran Sulaiman, disusul Sugiono sebagai kandidat kedua.