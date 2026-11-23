RADAR BOGOR - Pas foto menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Mengunggah pas foto yang tidak sesuai dengan aturan bisa menyebabkan seseorang gagal dalam seleksi CPNS. Oleh karena itu, baca selengkapnya informasi berikut ini.

Dilansir dari akun Instagram @cpns.academy, berikut tiga aturan pas foto untuk seleksi calon ASN tahun 2026 yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, termasuk warga Bogor, Jawa Barat.

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Latar Pas Foto Harus Merah Polos

Aturan yang pertama, latar pas foto harus berwarna merah polos, jangan menggunakan warna yang lain selain dari yang telah ditentukan.

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Aturan yang kedua silahkan untuk menggunakan pakaian formasi yang rapih (berwarna putih) serta wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas tanpa filter atau edit yang berlebihan.

Ukuran Foto

Pas foto untuk seleksi CPNS juga dibuat dengan rasion 4x6 disimpan dalam format JPG dengan ukuran maksimal 200 kb.

Dengan menggunakan pas foto yang sesuai dengan ketentuan, maka kamu memiliki perotensi yang besar untuk bisa lolos seleki CPNS tahun 2026.