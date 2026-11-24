RADAR BOGOR – Kabar baik bagi warga Bogor yang kerap bepergian menggunakan pesawat. Mulai 1 Desember 2026, masyarakat bisa naik kereta langsung dari Stasiun Bogor menuju Bandara Soetta atau Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

KAI Commuter memperpanjang layanan Commuter Line Basoetta atau kereta Bandara Soetta hingga Stasiun Bogor dengan tarif promo perjalanan menuju bandara sebesar Rp85.000.

Kehadiran kereta Bandara Soetta dari Bogor ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang ingin menuju Bandara Soekarno-Hatta tanpa harus berganti moda transportasi berkali-kali.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Hilmi Ridwan, mengatakan perluasan rute tersebut juga memberikan kemudahan bagi penumpang yang memiliki aktivitas bisnis di sejumlah kawasan perkantoran Jakarta.

“Ini tentunya akan menjadi opsi terbaik bagi para business traveler yang mungkin bekerja di Manggarai, BNI City, sampai ke Duri,” kata Hilmi.

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Melalui perpanjangan rute ini, penumpang bisa menikmati perjalanan dari Stasiun Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif promo Rp85.000.

Sementara itu, untuk perjalanan jarak pendek, tarif promo yang diberlakukan berkisar Rp35.000 hingga Rp45.000.

Adapun stasiun pemberhentian yang dilalui Commuter Line Basoetta meliputi Stasiun Bogor, Depok Baru, Manggarai, BNI City, Duri, Rawa Buaya, Batu Ceper, hingga Bandara Soekarno-Hatta.

Untuk sementara, tarif tersebut masih berstatus promo. KAI Commuter akan melakukan evaluasi terhadap tarif normal setelah layanan mulai beroperasi.