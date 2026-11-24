RADAR BOGOR - Pemerintah segera mengumumkan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026. Pengumuman dijadwalkan berlangsung pada pekan keempat November 2026, sedangkan tahapan seleksi administrasi akan dimulai pada Desember 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengatakan, proses pendaftaran seleksi kompetensi CPNS 2026 direncanakan berlangsung pada awal 2027.

"Adapun pengumuman pendaftaran seleksi CPNS direncanakan pada minggu keempat November 2026," kata Rini saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Selain seleksi CPNS 2026, pemerintah juga merencanakan pembukaan rekrutmen untuk tahun 2027. Pengumuman tahap pertama seleksi CPNS 2027 dijadwalkan pada Maret 2027.

"Pengumuman tahap pertama direncanakan pada bulan Maret 2027 dan pelaksanaan seleksi tahun 2027," ujar Rini.

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Dalam rapat tersebut, Rini mengungkapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk 2026 ditetapkan sebanyak 167.113 orang.

Jumlah tersebut telah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, termasuk masukan dari Menteri Keuangan melalui surat tertanggal 21 April 2026.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, kebutuhan 167.113 ASN itu terbagi dalam dua kategori.

Sekitar 158.000 di antaranya merupakan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS). Sementara sisa kebutuhan akan dipenuhi melalui transformasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Meski demikian, Rifqinizamy menyebut pembagian kebutuhan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah akan mengumumkan rincian resminya pada pekan keempat November 2026.