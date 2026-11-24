RADAR BOGOR – Munculnya nama Sugiono dan Amran Sulaiman dalam daftar calon Wakil Presiden memunculkan perhatian terhadap kriteria sosok yang dinilai tepat mendampingi Presiden.

Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PUSKAPI) Bogor menilai, posisi Wakil Presiden harus diisi figur yang memiliki kapasitas lebih dari sekadar pendamping kepala negara.

Direktur PUSKAPI Bogor, Ahmad Ramdoni Hosein, S.H., menyampaikan bahwa Presiden memang memiliki hak prerogatif dalam menentukan Wakil Presiden.

Advertisement Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan sebelum keputusan diambil.

Ia menyebut setidaknya ada tiga kriteria utama yang harus dimiliki calon Wakil Presiden.

Pertama, sosok tersebut harus mampu menjaga stabilitas politik nasional, bukan hanya menjaga kepentingan atau stabilitas partai politik tertentu.

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Kedua, calon Wakil Presiden perlu memiliki kemampuan mengawal persoalan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kedua isu tersebut menjadi persoalan penting yang membutuhkan perhatian serius saat ini," kata Direktur PUSKAPI Bogor, Ahmad Ramdoni Hosein, S.H dalam keterangan tertulisnya.

Ketiga, figur yang dipilih harus dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan keumatan dan masyarakat daerah.

Ahmad menegaskan, baik Sugiono maupun Amran Sulaiman memiliki keunggulan masing-masing.