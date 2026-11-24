RADAR BOGOR – MPR RI mengambil langkah verifikasi langsung terhadap riwayat pendidikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono.

Tim khusus yang dibentuk MPR untuk memeriksa dokumen pendidikan kedua tokoh tersebut dijadwalkan mendatangi sekolah tempat mereka menempuh pendidikan.

Pemeriksaan lapangan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan ijazah yang telah diserahkan.

Advertisement Tim verifikasi tidak hanya mencocokkan kelengkapan administrasi, tetapi juga akan mengonfirmasi data pendidikan kepada pihak sekolah asal di dua wilayah berbeda.

Lokasi yang menjadi tujuan pemeriksaan adalah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan Magelang, Jawa Tengah.

Kedua daerah tersebut berkaitan dengan riwayat pendidikan Amran Sulaiman dan Sugiono.

Advertisement Baca Juga: BBM Oktan Tinggi Belum Tentu Bikin Mobil Lebih Irit, Simak Cara Memilih yang Tepat

Ketua Tim Verifikasi Cawapres MPR RI, Habiburokhman, mengatakan pengecekan faktual telah menjadi bagian dari komitmen tim sejak awal proses verifikasi.

“Besok kita sejak awal sudah berkomitmen, kita akan melakukan pengecekan faktual,” kata Habiburokhman dalam keterangannya.

Tim MPR Dibagi untuk Periksa Sekolah di Bone dan Magelang

Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi MPR RI akan dibagi menjadi dua kelompok agar pemeriksaan di kedua lokasi dapat dilakukan secara bersamaan.

Satu kelompok dijadwalkan menuju Magelang, sedangkan kelompok lainnya bertolak ke Kabupaten Bone.