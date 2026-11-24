RADAR BOGOR - Langit Indonesia, termasuk Bogor akan dihiasi fenomena astronomi Beaver Supermoon atau Bulan Purnama Super pada Selasa (24/11/2026) malam. Fenomena ini membuat Bulan tampak lebih besar dan terang dibandingkan Bulan Purnama biasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, fenomena Beaver supermoon yang bisa dilihat warga Bogor hari ini, merupakan sebutan tradisional untuk Bulan Purnama yang terjadi pada November.

Sementara itu, istilah fenomena supermoon digunakan ketika fase Bulan Purnama berlangsung berdekatan dengan perigee atau titik terdekat Bulan terhadap Bumi.

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Kombinasi kedua fenomena tersebut membuat purnama November 2026 menjadi lebih istimewa. Bulan akan terlihat lebih besar dengan tingkat kecerlangan yang lebih tinggi dibandingkan purnama ketika berada di titik terjauh dari Bumi.

Apa Itu Beaver Moon?

Advertisement Nama Beaver Moon berasal dari tradisi dan cerita rakyat masyarakat Amerika Utara serta Eropa yang mengaitkan fase Bulan dengan perubahan musim dan aktivitas alam.

Sebutan tersebut merujuk pada kebiasaan berang-berang atau beaver yang mulai mempersiapkan tempat berlindung dan persediaan makanan untuk menghadapi musim dingin.

BMKG menjelaskan, Beaver Moon sebenarnya bukan jenis fase Bulan yang berbeda. Istilah tersebut hanya merupakan nama tradisional untuk Bulan Purnama yang terjadi pada November.

Pada 2026, fenomena ini bertepatan dengan posisi Bulan yang berada dekat dengan Bumi sehingga dikenal sebagai Beaver Supermoon.

Mengapa Bulan Bisa Tampak Lebih Besar dan Terang?

Supermoon terjadi ketika Bulan Purnama berlangsung berdekatan dengan perigee, yakni titik terdekat Bulan terhadap Bumi dalam orbitnya.

BMKG menjelaskan, jarak Bulan dari Bumi saat berada di posisi perigee berkisar antara 356.400 kilometer hingga 370.400 kilometer.