RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 dikabarkan akan segera dibuka oleh pemerintah.

Kemenpan RB telah mengumumkan melalui unggahan akun Instagram resminya terkait konferensi pers pengumuman seleksi CPNS 2026.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari akun Instagam @kemenpanrb, konferensi pers seleksi CPNS tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 25 November 2026 mulai pukul 11.30 WIB.

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Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi lengkapnya, konferensi pers ini dapat disaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Kementerian PANRB.

Selain itu, masyarakat juga harus sudah mempersiapkan terkait akun CCASN yang akan mereka gunakan dalam proses seleksi calon ASN tersebut.

Advertisement Lantas, bagaimana cara mendaftar akun CCASN? Berikut penjelasannya.

Proses pendaftaran bisa dilakukan dengan mengunjungi laman resmi SSCASN BNK, adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

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-Kunjungi laman resmi SSCASN BKN menggunakan browser.

-Klik menu "Buat Akun" lalu masukan data yang diminta dengan benar.

-Isi verifikasi keamanan (captcha).