Mau Ikut Seleksi CPNS Penghulu 2026? Lakukan 5 Langkah Persiapan Ini
RADAR BOGOR - Pemerintah dikabarkan akan segera membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.
Salah satu formasi yang bisa dilamar oleh masyarakat Indonesia yaitu penghulu yang berada di berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.
Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi dengan melamar formasi penghulu harus mempersiapkan diri mereka secara matang.
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Lantas, apa saja yang harus dipersiapkan? Berikut penjelasannya.
Dikutip dari akun Instagram @jadipenghulu.id, berikut 5 langkah persiapan yang harus dilakukan:
Tata Niat dan Tentukan Tujuan
Langkah yang pertama, silahkan untuk manata niat dan tentukan tujuan terlebih dahulu, yaitu menjadi pribadi yang semangat melayani sebagai tujuanmu.
Persiapkan Dokumen Sejak Awal
Langkah selanjutnya, silahkan untuk mempersiapkan dokumen sejak awal agar saat proses seleksi dibuka kamu sudah siap untuk mengikutinya.
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