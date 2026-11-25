RADAR BOGOR – Ketahanan keluarga menjadi salah satu benteng penting untuk mencegah masuknya paham intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan kepada anak-anak.

Dalam upaya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mendorong perempuan, khususnya anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), mengambil peran lebih aktif dalam membangun lingkungan keluarga yang aman dan toleran.

Perempuan dinilai mempunyai posisi penting dalam mendidik anak, melindungi anggota keluarga, sekaligus menanamkan nilai-nilai toleransi kepada generasi penerus.

Advertisement Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT RI, Irjen Pol Wawan Ridwan, dalam kegiatan bertajuk Penguatan Peran Perempuan dalam Keluarga untuk Mencegah Intoleransi dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Surabaya, Selasa 24 November 2026.

Kegiatan itu diikuti sekitar 300 pengurus dan anggota Pimpinan Wilayah (PW) serta Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Wawan menjelaskan, Muslimat NU menjadi salah satu organisasi yang diajak terlibat karena mempunyai jaringan luas hingga tingkat ranting.

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Para anggotanya juga memiliki kedekatan dengan kehidupan keluarga, terutama dalam mendampingi anak-anak dan membentuk karakter mereka sejak dini.

Menurutnya, posisi perempuan di dalam keluarga dapat dimanfaatkan untuk membangun daya tahan anak terhadap pengaruh paham radikal maupun ajakan melakukan kekerasan.

“Ibu-ibu ini garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga. Sasaran kami adalah bagaimana ibu-ibu dapat berperan mencegah penyebaran paham radikal, kekerasan, dan ekstremisme yang mengarah kepada terorisme terhadap generasi muda dan anak-anak kita,” ujar Wawan.

BNPT Ungkap Data Anak Terpapar Paham Radikal

Dalam kesempatan tersebut, Wawan juga memaparkan data BNPT mengenai anak-anak yang terindikasi terpapar TCC di berbagai wilayah Indonesia.