RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

Kali ini, Kanesia Kanahaya Arif, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) angkatan 2023, berhasil meraih Juara 3 kategori Esai Ilmiah tingkat nasional dalam ajang Islamic Medical Scientific Competition and Collaboration Seminar (IMSCOBI x IMSF) 2026.

Kompetisi tersebut berlangsung di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, pada 6–8 November 2026.

Advertisement Kanesia berhasil meraih penghargaan melalui karya ilmiah berjudul “PI-SYIFA: Inovasi CRISPR-dCas9 Epigenetic Editing of PCSK9 sebagai Terapi Familial Hypercholesterolemia dalam Perspektif Bioetika Islam”.

Dalam esainya, Kanesia membahas Familial Hypercholesterolemia (FH), yakni kelainan genetik yang menyebabkan kadar kolesterol jahat atau Low-Density Lipoprotein (LDL) meningkat sejak seseorang dilahirkan.

Penyakit ini sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Namun, FH heterozigot diperkirakan dialami oleh satu dari 250–350 orang.

Sementara itu, FH homozigot memiliki prevalensi lebih rendah, yakni sekitar satu dari 160.000–500.000 individu.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular berat, bahkan sebelum penderitanya menginjak usia 30 tahun.

Berangkat dari persoalan tersebut, Kanesia menawarkan konsep EPI-SYIFA sebagai alternatif pendekatan terapi yang lebih presisi.

Gagasan ini ditujukan untuk pasien yang belum berhasil mencapai target penurunan kolesterol melalui pengobatan konvensional.