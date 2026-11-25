RADAR BOGOR – Universitas Indonesia (UI) terus memperkuat komitmennya dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pemberi beasiswa.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan UI Scholarship Award (UISA) 2026 yang memberikan penghargaan kepada 164 mitra atas kontribusi mereka dalam mendukung pendidikan dan pengembangan potensi mahasiswa.

Penghargaan tertinggi bagi para mitra beasiswa UI tersebut digelar di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa 24 November 2026.

Advertisement Acara ini dihadiri sejumlah mitra strategis yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, yayasan filantropi, komunitas alumni, hingga pemberi beasiswa perorangan.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2026, total dana beasiswa yang dikelola UI mencapai sekitar Rp380 miliar.

Dana tersebut berasal dari alokasi internal universitas dengan rata-rata Rp178 miliar serta kontribusi mitra eksternal sebesar Rp209,27 miliar.

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Dukungan pembiayaan pendidikan tersebut dimanfaatkan untuk membantu sekitar 31 ribu mahasiswa UI.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.432 mahasiswa tercatat menerima beasiswa yang bersumber dari mitra eksternal.

Prof. Heri, yang juga pernah merasakan manfaat pendidikan melalui dukungan berbagai program beasiswa, menilai kontribusi para mitra memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, beasiswa tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biaya kuliah, tetapi juga menjadi bentuk investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.