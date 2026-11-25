‎“Tidak seorang pun boleh dikeluarkan dari janji kemerdekaannya. Saya belajar dari perjuangan perempuan dan pekerja, hukum boleh disusun di ruang sidang, tetapi rasa adil diuji di rumah rakyat, di pabrik, desa, dan di tempat orang mencari perlindungan,” ujar Rieke.