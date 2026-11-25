Lebih dari 300 Perda Dinilai Diskriminatif, Forum Nasional di FISIP UI Bahas Perlindungan Hukum
RADAR BOGOR – Persoalan diskriminasi masih menjadi tantangan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Bahkan, lebih dari 300 peraturan daerah (perda) di berbagai wilayah dinilai mengandung ketentuan diskriminatif.
Temuan tersebut disoroti dalam Seminar Nasional bertajuk “Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, dan Urgensi Legislasi Penghapusan Diskriminasi yang Komprehensif di Indonesia” di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Selasa, 24 November 2026.
Seminar yang diinisiasi Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN) bersama Departemen Kriminologi FISIP UI dan didukung UNAIDS Indonesia itu dihadiri 159 peserta. Forum tersebut membahas masih lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan, meskipun prinsip kesetaraan telah dijamin dalam konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan.
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Koordinator Gugus Tugas Perempuan dan Keberagaman Komnas Perempuan, Nur Qomariah, mengatakan legislasi anti diskriminasi dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan regulasi daerah yang diskriminatif.
Menurutnya, Komnas Perempuan menemukan lebih dari 300 perda diskriminatif di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jaminan hukum dan praktik perlindungan hak warga negara.
“Pengalaman perempuan menunjukkan diskriminasi terjadi di berbagai ruang. Tadi disampaikan kebijakan yang mengatur antidiskriminasi tapi kenyataannya kenapa diskriminasi masih terjadi, ada kesenjangan kerangka hukum,” ujarnya.
Selain persoalan regulasi, Komisioner Komnas HAM, Putu Elvina, menyoroti penanganan kasus diskriminasi yang masih menghadapi hambatan, terutama dalam penegakan hukum.
Pengaduan yang diterima Komnas HAM mencakup konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, hambatan akses kesehatan dan pendidikan, hingga pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Ironisnya, aparat pemerintahan justru menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan sebagai pelaku dalam berbagai kasus tersebut.
“Kami melihat dari berbagai kasus, pelaku yang paling tinggi ada di aparat pemerintahan, yang diharapkan menjadi pelindung malah menjadi pelaku,” kata Putu.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menekankan pentingnya pembentukan legislasi anti diskriminasi yang mengatur diskriminasi langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya, semangat kemerdekaan Indonesia harus diwujudkan melalui keberanian menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Prinsip tersebut juga perlu terintegrasi dalam proses pembentukan peraturan dan penyelenggaraan negara.
“Tidak seorang pun boleh dikeluarkan dari janji kemerdekaannya. Saya belajar dari perjuangan perempuan dan pekerja, hukum boleh disusun di ruang sidang, tetapi rasa adil diuji di rumah rakyat, di pabrik, desa, dan di tempat orang mencari perlindungan,” ujar Rieke.
Dalam forum yang sama, Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani, mengingatkan diskriminasi oleh negara kerap berlangsung melalui kebijakan yang menggunakan alasan ketertiban, keamanan, dan kondusivitas.
“Diskriminasi oleh negara jarang memakai bahasa kebencian. Ia memakai bahasa ketertiban,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, praktik diskriminasi dapat muncul melalui mekanisme birokrasi, surat edaran, keputusan administratif, hingga kebijakan yang menempatkan identitas kelompok tertentu sebagai ancaman.
Lebih lanjut, KAIN dan Departemen Kriminologi FISIP UI mendorong pembentukan legislasi anti diskriminasi yang komprehensif. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan, akses pengaduan, pemulihan korban, serta menjamin agar diskriminasi tidak kembali terjadi.***
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