RADAR BOGOR - Pemerintah telah menetapkan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dimulai pada Jumat, 27 November 2026 mendatang.

Pada seleksi CPNS tahun 2026 ini ada beberapa penyederhanaan persyaratan yang dinilai ada perbedaan dari tahun sebelumnya.

Lantas, apa saja penyederhanaan persyaratan seleksi calon ASN di tahun 2026? Berikut penjelasannya.

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Dikutip dari akun Instagram @regional3bkn, berikut enam persyaratan yang telah disederhakan oleh pemerintah pada seleksi CPNS 2026.

Surat Lamaran dan Surat Pernyataan

Advertisement Jika pada tahun sebelumnya dipisah, kini surat lamaran dan surat pernyataan kini disatukan dalam satu dokumen.

Tanda Tangan

Tanda tangan pada surat pernyataan dan lamaran kini bisa dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah atau digital.

Pas Foto

Pada persyaratan tahun ini, pas foto tidak diwajibkan untuk diunggah, hal itu tentu berbeda pada seleksi CPNS tahun sebelumnya.