RADAR BOGOR – Terduga pelanggar kode etik Polri berinisial LSP tidak menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 26 November 2026 pukul 09.00 WIB.

Ketidakhadiran tersebut membuat Ketua Komisi Sidang menunda persidangan dan memerintahkan penuntut untuk melakukan pemanggilan kedua terhadap LSP.

Sidang dijadwalkan kembali berlangsung pada Senin 30 November 2026 pukul 09.00 WIB.

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Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, sebelum sidang digelar, penuntut telah menugaskan petugas untuk menemui LSP guna memastikan kehadirannya dalam persidangan.

Namun, LSP menyatakan tidak akan menghadiri sidang tersebut. Atas penolakan itu, petugas kemudian membuat berita acara penolakan kehadiran yang ditandatangani oleh terduga pelanggar.

Advertisement "Penuntut menugaskan petugas untuk menemui, memastikan kehadiran dari terduga pelanggar LSP. Dan terduga pelanggar LSP menyatakan tidak akan hadir dan sesuai dengan keterangannya, kemudian dibuatkan berita acara penolakan untuk hadir," jelas Isir.

Sidang Bisa Berjalan Tanpa Kehadiran LSP

Isir menegaskan, ketidakhadiran LSP tidak akan menghentikan proses penegakan kode etik.

Apabila terduga pelanggar kembali tidak hadir setelah pemanggilan kedua, sidang KKEP tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya atau secara in absentia.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

"Ketidakhadiran dari terduga pelanggar tidak akan menghalangi proses mekanisme sidang Komisi Kode Etik yang akan berjalan mulai dari pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan alat bukti, kemudian pembacaan tuntutan," kata Isir.