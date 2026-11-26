RADAR BOGOR – Kapasitas kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, hingga kemampuan mendampingi Presiden menjadi sejumlah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sosok Wakil Presiden.

Hal tersebut menjadi perhatian Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Pemerintahan Indonesia (PUSKAPI) Bogor dalam mengkaji dua nama yang disebut dalam pembahasan calon Wakil Presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Melalui kajian yang disampaikan kepada publik dan media, PUSKAPI Bogor membandingkan kedua figur berdasarkan rekam jejak serta kompetensi masing-masing.

Advertisement Lembaga tersebut menilai, pembahasan mengenai jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya berkutat pada popularitas maupun kedekatan politik, tetapi harus menyentuh kemampuan nyata dalam menjalankan pemerintahan.

PUSKAPI Bogor memandang pembahasan posisi Wakil Presiden sebagai ujian bagi sistem ketatanegaraan.

Jabatan tersebut harus diisi oleh sosok yang memiliki kapasitas menjalankan tugas kenegaraan, bukan semata-mata ditentukan oleh pertimbangan loyalitas politik atau popularitas.

Karena itu, penilaian terhadap kandidat perlu dilakukan secara mendalam dengan melihat pengalaman, kemampuan, serta kebutuhan negara pada saat ini.

Direktur PUSKAPI Bogor, Ahmad Ramdoni Hosein, S.H., menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan lima indikator untuk menyusun kajian tersebut.

Kelima aspek itu meliputi kapasitas tata kelola negara, kompetensi substantif, rekam jejak yang dapat diverifikasi, pemahaman keumatan, serta kemampuan mendampingi Presiden sebagai wakil konstitusional.

1. Andi Amran Sulaiman, Figur Teknokrat di Bidang Pangan

Dalam kajiannya, PUSKAPI menempatkan Andi Amran Sulaiman sebagai figur teknokrat yang memiliki pengalaman panjang di sektor pertanian dan pangan.