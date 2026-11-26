Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan Festival Harmoni BNPT bersama Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. (Foto: Dok. BPNT)

RADAR BOGOR - Kalangan santri diharapkan mengambil peran lebih aktif dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian sekaligus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lingkungan pondok pesantren dinilai memiliki posisi penting dalam membentuk generasi muda yang mampu menghadapi pengaruh intoleransi, ekstremisme, hingga radikalisme yang mengarah pada tindakan kekerasan.

Advertisement Upaya memperkuat ketahanan tersebut dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui penyelenggaraan Festival Harmoni BNPT berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa, 24 November 2026.

Mengusung pendekatan kreatif, kegiatan ini menghadirkan dua kompetisi, yakni lomba dai santri dan stand up comedy. Keduanya dirancang sebagai wadah bagi generasi muda pesantren untuk mengembangkan potensi diri sekaligus memperkuat karakter kebangsaan.

Advertisement Melalui kompetisi dai, BNPT mendorong lahirnya pendakwah muda yang mampu menyampaikan ajaran agama dengan bahasa santun, menyejukkan, dan dapat diterima berbagai kalangan.

Sementara itu, lomba stand up comedy menjadi sarana bagi santri untuk mengasah kreativitas, kecerdasan, serta kemampuan berkomunikasi melalui humor yang membangun.

Pendekatan humor juga dipandang dapat menjadi jembatan untuk mendekatkan masyarakat, mencairkan perbedaan, sekaligus menyampaikan kritik maupun pesan sosial dengan cara ringan tanpa kehilangan makna.

Festival Harmoni tersebut melibatkan 200 santri dari sejumlah lembaga pendidikan di lingkungan Tebuireng. Peserta berasal dari MA Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng, SMA Ahmad Wahid Hasyim, SMK Khoiriyyah Hasyim, Madrasah Mualimin Hasyim Asy’ari, serta SMA Trensains Tebuireng.

Dari keseluruhan peserta, sebanyak 20 santri berhasil melaju ke babak final. Mereka terdiri atas 10 finalis lomba dai dan 10 peserta terbaik kompetisi stand up comedy.