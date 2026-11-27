RADAR BOGOR - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka hari ini, Jumat, 27 November 2026.

Pemerintah dikabarkan telah menetapkan 154.052 formasi untuk instansi pusat yang bisa segera dilamar oleh calon peserta CPNS tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari akun Instagram @bdg.bkpsdm, dokumen persyaratan untuk CPNS tahun 2026 diniali lebih sederhana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut enam kemudahan dalam pendaftaran CPNS 2026 yang perlu diketahui oleh masyarakat Indoneisa:

Akun SSCASN Bisa Dibuat Lebih Awal

Advertisement Proses pembuatan akun CCASN untuk pendaftaran seleksi CPNS 2026 sudah bisa dibuat oleh masyarakat sejak 17 Novembebr 2026 lalu.

Surat Lamaran dan Pernyataan Digabung

Jika pada tahun sebelumnya surat lamaran dan pernyataan dipisah, di tahun 2026 ini kedua dokumen tersebut digabung menjadi satu.

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Materai Bisa Fisik atau Elektronik

Pada seleksi tahun 2026, materai yang digunakan oleh calon peserta CPNS bisa berbantuk fisik atau elektronik (e-materai).