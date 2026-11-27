RADAR BOGOR - Siapa di sini yang ingin mendaftar diri menjadi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026?

Sebelum mengikuti seleksi CPNS tersebut, masyarakat harus sudah memiliki akun SSCASN terlebih dahulu.

Bagi yang ingin membuat akun SSCASN, ada empatt beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut, sagaimana dikutip dari akun Instagram @kanreg12bkn.

Pastikan Data Identitas Sesuai

Data yang digunakan saat membuat akun SSCASN harus sesuai KTP karena akan dipadankan secara langsung dengan data yang ada di Ditjen Dukcapil.

Advertisement Pastikan Kesesuaian Data Ijazah

Selain itu, calon peserta CPNS juga harus memastikan kesesuaian data ijazah, baik itu nama, tanggal lahir, serta kabupaten/kota harus sesuai dengan ijazah yang digunakn mendaftar formasi.

Swafoto dengan Jelas

Pada saat mendaftar akun SSCASN kamu akan diminta untuk melakukan swafoto. Oleh karena itu, lakukan swafoto dengan serius, bukan asal-asalan, dan pastikan wajah terlihat jelas.

Aktifkan MFA (Multi-Factor Authentication)