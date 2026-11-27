RADAR BOGOR - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 resmi dibuka pada hari ini, Jumat, 27 November 2026.

Sebanyak 154 ribu lebih formasi disediakan olehh pemerintah untuk dilamar oleh masyarakat Indonesia yang ingin mengikuti seleksi calon ASN tahun ini.

Salah satu formasi yang jumlahnya cukup banyak yaitu di Kementerian Kehutanan sebanyak 70.00 formasi untuk memperkuat penjagaan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan hutan Indonesia.

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Formasi yang bisa dipilih mulai dari Polisi Hutan, hingga tenaga kesehatan. Adapun rincian lengkapnya yaitu sebagai berikut:

-60.000 Polisi Kehutanan

Advertisement -5.465 Manggala Agni

-1.136 Pengendali Ekosistem Hutan

-1.147 Penyuluhh Kehutanan

-1.000 Pelatih dan perawat satwa liar.

1.252 Jabatan nonbinaan kehutanan, seperti juru mudi, medik veteriner, tenaga kesehatan, dan jabatan administratif lainnya.