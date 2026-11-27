RADAR BOGOR - Siapa sangka bahwa kulit dan tulang ikan yang selama ini sering berakhir di tempat pembuangan ternyata menyimpan potensi besar bagi industri pangan.

Bagian ikan yang kerap dianggap tidak bernilai tersebut dapat diolah menjadi gelatin, salah satu bahan yang berperan penting dalam menghasilkan berbagai produk pangan yang kita konsumsi sehari-hari.

Ketika menikmati kenyalnya permen jeli, lembutnya marshmallow, atau tekstur berbagai makanan penutup, kita mungkin tidak menyadari bahwa gelatin dapat berperan dalam pembentukan karakteristik produk tersebut.

Advertisement Meskipun penggunaannya cukup luas, gelatin masih jarang menjadi perhatian masyarakat, baik dari segi fungsi, sumber bahan baku, maupun kehalalannya.

Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah dan kebutuhan produk pangan halal yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan gelatin berbasis hasil samping perikanan.

Advertisement Pengembangan ini bukan sekadar upaya mengurangi limbah, melainkan juga langkah strategis dalam menciptakan inovasi pangan yang berkualitas, halal, dan berkelanjutan.

Peran Gelatin dalam Produk Pangan

Gelatin merupakan protein yang diperoleh melalui proses hidrolisis parsial kolagen.

Protein ini secara alami terdapat pada jaringan ikat hewan, seperti kulit, tulang, dan sisik ikan.

Melalui proses pengolahan yang tepat, kolagen dapat diubah menjadi gelatin dengan berbagai sifat fungsional yang dibutuhkan industri pangan.

Dalam industri pangan, gelatin berperan sebagai pembentuk gel, pengental, penstabil, pengikat air, dan pembentuk busa.