RADAR BOGOR - Ada waktu tersisa sekitar 19 tahun lagi menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia saat ini sedang bergerak menuju sebuah momentum bersejarah, yakni satu abad kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045.

Momentum tersebut bukan sekadar perayaan seratus tahun berdirinya sebuah negara, melainkan merupakan titik strategis untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, berkeadilan, dan memiliki daya saing global.

Namun, Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun kecanggihan teknologi.

Advertisement Faktor determinan yang sesungguhnya adalah kualitas manusia Indonesia, terutama generasi muda yang kelak akan memegang estafet kepemimpinan bangsa.

Dalam konteks inilah Generasi Z atau Gen Z memiliki posisi yang sangat strategis. Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1997 dan 2012.

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Gen Z mencakup 27,94 persen penduduk Indonesia atau sekitar 75 juta jiwa.

Advertisement Pada tahun 2045, kelompok generasi ini akan berada pada rentang usia sekitar 33–48 tahun, sebuah fase kehidupan yang memungkinkan mereka menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan, pendidikan, politik, ekonomi, industri, teknologi, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Pertanyaan fundamentalnya adalah: apakah generasi yang sangat akrab dengan teknologi digital saat ini benar-benar siap menjadi pemimpin bangsa pada masa mendatang?

Apakah kecanggihan teknologi telah menjadikan mereka semakin cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter?

Ataukah justru menjadikan sebagian dari mereka semakin bergantung pada teknologi, kehilangan kedalaman berpikir, serta mengalami persoalan dalam membangun relasi sosial dan ketahanan mental? Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui perspektif ilmiah, bukan melalui prasangka antargenerasi.