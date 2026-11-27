RADAR BOGOR - Kasus dugaan pengeroyokan, terhadap seorang siswi kelas XII SMA Negeri 7 Kota Malang berinisial SN (17) berujung duka.

Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan secara berulang oleh sejumlah remaja di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu 25 November 2026.

Peristiwa tersebut, kini menjadi perhatian serius kepolisian.

Advertisement Baca Juga: Gisel Rayakan Ultah Bareng Teman Lewat Birthday Run, Kue Kalajengking Jadi Sorotan

Sebanyak 8 orang telah menjalani pemeriksaan intensif, termasuk empat remaja perempuan yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

Polisi masih mendalami kronologi, motif, serta peran masing-masing pihak sebelum menentukan tersangka melalui gelar perkara.

Advertisement Penanganan kasus juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Kronologi Pengeroyokan Siswi SMA di Malang

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula ketika SN dijemput dua remaja berinisial SP (16) dan IDH (17) dari rumahnya di Jalan Setia, Kecamatan Blimbing, sekitar pukul 19.30 WIB.

Saat itu, ibu korban sedang bekerja sehingga tidak ada anggota keluarga lain di rumah ketika kedua remaja tersebut datang.

Sekitar 30 menit kemudian, rombongan tiba di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama.

Ketika SN masih berada di atas sepeda motor, seorang remaja berinisial CAN (16) diduga menarik tangannya.