RADAR BOGOR - Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada Jumat, 27 November 2026 kemarin.

Ada sekitar 154 ribu lebih formasi yang dibuka oleh pemerintah pada seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2026 tersebut.

Masyarakat kini sudah bisa mengecek formasi yang mulai dibuka pada akun SSCASN dan memilih posisi yang ingin mereka lamar pada seleksi tahun ini.

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Lantas, bagaimana cara mengecek formasi pada akun SSCASN? Berikut penjelasannya.

Cara Cek Formasi CPNS 2026

Advertisement Dikutip dari akun Instagram @rekrutmencpns.id, berikut cara cek formasi CPNS 2026 melalui portal SSCASN.

Langkah yang pertama silahkan buka portal SSCASN menggunakan browser di handphone atau laptop yang kamu miliki.

Selanjutnya, pilih menu Formasi di bagian atas, lalu di halaman daftar formasi tab "Seleksi CASN Nasional 2026".

Kemudian pilih instansi melalui logonya, pencarian juga bisa dilakukan melalui nama jabatan, lokasi formasi, jenis formasi, hingga nama pendidikan.

Setelah itu, ketik jurusan yang kamu miliki lalu klik "Cari". Selanutnya, klik formasi yang kamu tuju dan detailnya akan muncul.