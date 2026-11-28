RADAR BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Jakarta, Jumat 27 November 2026, Prabowo mengungkapkan, perekonomian nasional mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026.

Capaian tersebut, dinilai menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi berbagai tekanan ekonomi dunia.

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Meski demikian, Prabowo mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak cepat berpuas diri.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar sehingga perlu diimbangi dengan target pembangunan yang lebih ambisius dan kerja nyata.

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Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan, sektor perbankan, hingga para pelaku usaha yang dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

Ia menilai, kerja sama berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting yang membuat Indonesia tetap mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang penuh tantangan.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bank Indonesia dan seluruh jajaran otoritas keuangan, perbankan, serta para pelaku usaha yang telah bekerja keras menjaga ketahanan ekonomi nasional kita," ujar Prabowo.

Presiden juga menyoroti, kondisi dunia yang masih diwarnai gejolak dan ketidakpastian.

Namun, Indonesia dinilai mampu menunjukkan daya tahan ekonomi dengan mencatatkan pertumbuhan yang positif.