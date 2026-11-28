RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, kemerdekaan Indonesia bukan sekadar terbebas dari penjajahan, melainkan juga kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.

Mulai dari memenuhi kebutuhan pangan dan energi hingga mengelola kekayaan alam, seluruh potensi nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pesan tersebut, disampaikan Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Jakarta, Jumat 27 November 2026.

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Dalam kesempatan itu, ia menegaskan, kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Prabowo, kemerdekaan sejati harus memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup lebih baik, mandiri, dan tidak bergantung pada bangsa lain.

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Prabowo menekankan, cita-cita kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai simbol sejarah atau sekadar kebanggaan nasional.

Kemerdekaan harus diwujudkan melalui kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Saya katakan bahwa tujuan kita berbangsa, bernegara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat kita. Kita merdeka untuk rakyat kita hidup dengan baik," ujar Prabowo.

Ia juga mengingatkan, makna kemerdekaan sesungguhnya berkaitan erat dengan kemandirian bangsa.

Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menentukan arah pembangunan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya melalui kekuatan sendiri.