RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyoroti, masih adanya masyarakat Indonesia yang harus menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih hingga anak-anak yang menempuh perjalanan berjam-jam demi bisa bersekolah.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa cita-cita kemerdekaan harus diwujudkan melalui perlindungan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan seluruh rakyat.

Pesan itu, disampaikan Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Jakarta, Jumat 27 November 2026.

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Dalam pidatonya, ia mengingatkan kembali amanat para pendiri bangsa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Prabowo menilai, konstitusi Indonesia telah memuat arah pembangunan bangsa yang jelas, mulai dari melindungi seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.

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Menurut Prabowo, para pendahulu bangsa telah merumuskan landasan bernegara dengan visi yang jauh ke depan.

UUD 1945 bukan sekadar dokumen konstitusi, melainkan pedoman dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

"Bapak-bapak bangsa kita, pendahulu-pendahulu bangsa kita sudah membuat sebuah rancangan yang sangat menjangkau jauh ke depan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945," ujar Prabowo.

Ia kemudian mengingatkan, tujuan nasional Indonesia telah dirumuskan secara tegas dalam pembukaan konstitusi.

Salah satu amanat utamanya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.