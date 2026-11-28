RADAR BOGOR - Salah satu lembaga negara yang penyediaan formasinya pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 ini sudah bisa dicek di portal SSCASN adalah Kementerian Koperasi.

Berdasarkan informasi dari portal resmi SSCASN BKN, formasi yang dibuka oleh Kemenkop pada seleksi CASN tahun ini yaitu sebanyak 274.

Dari totol formasi tersebut, salah satunya ada yang bisa dilamar melalui jalur lulusan terbaik (cum laude) yang tentunya ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

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Bagi yang ingin mendaftar melalui jalus khusus ini, kamu harus memperhatikan bahwa akreditasi perguruan tinggi dan program studi harus A (unggul) saat tanggal kelulusan.

Lantas, formasi apa yang menggunakan seleksi jalur lulusan terbaik tersebut? Berikut penjelasannya.

Advertisement Ya, formasi yang dimaksud adalah Analis Kebijakan Ahli Pertama dengan kebutuhan formasi satu orang dan rentan usia yang dibutuhkan yaitu 18-35 tahun.

Estimasi gaji yang akan didapatkan jika kamu lolos seleksi CPNS pada formasi ini yaitu berkisar antara Rp6.089.680 – Rp7.920.850.

Peryaratan Administrasi

‎Bukti predikat lulusan terbaik (cum laude); dan Bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi masing-masing A/Unggul pada saat tanggal kelulusan dari PDDikti/BAN-PT/LAM. Seluruh dokumen digabung dalam 1 (satu) file pdf.

‎Transkrip nilai asli (bukan hasil legalisir) yang memuat informasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau nilai bagi lulusan SMA/sederajat. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri, wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar (screen capture) akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan dari PDDikti/BAN-PT/LAM. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib melampirkan surat penyetaraan ijazah dan konversi nilai IPK yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Seluruh dokumen digabung dalam 1 (satu) dokumen (Scan berwarna). Baca Juga: CPNS 2026 Resmi Dibuka, Begini Cara Cek Formasi di Portal SSCASN