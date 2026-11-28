RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, lembaga keuangan nasional agar tidak melupakan tanggung jawab kebangsaannya.

Menurutnya, institusi keuangan, khususnya milik Indonesia, harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme serta berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Jakarta, Jumat 27 November 2026.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan, pengelolaan lembaga keuangan nasional harus tetap berpedoman pada cita-cita kebangsaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Prabowo menilai konstitusi tidak hanya menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memberikan arah dan batasan bagi setiap institusi dalam menjalankan tugasnya, termasuk sektor keuangan.

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Dalam pidatonya, Prabowo menekankan, Pembukaan UUD 1945 merupakan representasi dari cita-cita besar bangsa Indonesia yang harus menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bernegara.

"Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah wujud dari cita-cita kebangsaan kita," ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, ketentuan dalam pasal-pasal konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana negara dan seluruh institusinya harus menjalankan tanggung jawab.

Menurutnya, aturan tersebut menjadi parameter, koridor, sekaligus petunjuk pelaksanaan agar setiap kebijakan dan tindakan tetap sejalan dengan tujuan nasional.

Lembaga Keuangan Harus Punya Semangat Nasionalisme

Prabowo kemudian, memberikan penekanan khusus kepada lembaga keuangan, terutama institusi yang dimiliki bangsa Indonesia.