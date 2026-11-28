RADAR BOGOR - Ada tips yang perlu dipahami oleh masyarakat yang akan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah resmi dibuka Jumat, 27 November 2026.

Pemerintah sendiri dikabarkan telah menyiapkan lebih dari 154 ribu formasi untuk seleksi CPNS di tahun 2026 ini yang bisa dilamar oleh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat jangan asal memilih formasi, silahkan perhatikan empat hal berikut ini sebelum mendaftar, sebagaimana dilansir dari akun Instagram @bakom.ri.

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Kualifikasi Pendidikan

Sebelum mendaftar pada salah satu formasi, jangan lupa untuk memastikan bahwa pendidikan dan program studi sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar.

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Jangan lupa untuk memeriksa persyaratan khusus atau tambahan yang ditetapkan oleh masing-masing intansi agar bisa lolos administrasi.

Deskripsi Jabatan

Di setiap formasi yang akan dilamar pasti ada penjelasan deskripsi jabatan, silahkan untuk dibaca dan sesuaikan dengan kamampuan yang dimiliki.

Lokasi Penempatan