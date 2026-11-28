RADAR BOGOR - Badan Siber dan Sandi Negara telah menetapkan formasi yang bisa dilamar oleh peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa pendaftaran seleksi CASN tahun ini sudah dibuka pada Jumat, 27 November 2026 kemarin dengan formasi yang tersedia mencapai 154 ribu lebih.

Kendati demikian, pada hari ini, Sabtu, 28 November 2026 baru ada tujuh instansi yang telah membukan formasi CPNS 2026, hal tersebut selaras dengan data yang ada pada portal SSCASN BKN.

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Salah satu instansi yan dimaksud yaitu Badan Siber dan Sandi Negara yang terlihat membuka dua formasi pada seleksi calon pegawai negeeri sipil tahun ini.

Manerikanya, kedua formasi tersebut bisa dilamar oleh lulusan SMK, SMA, atau sederajat. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tidak lulus S1 juga masih bisa mendaftrakan diri mereka.

Advertisement Lantas, apa saja formasi yang bisa dilamar dan seperti apa detail lengkapnya?

Pengadministrasi Perkantoran (Umum)

Formasi yang pertama yaitu Pengadministrasi Perkantoran dengan jumlah kebutuhan mencapai 196 orang. Jenis formasi ini umum dengan rentan usia yang bisa mendaftar adalah 18-35 tahun.

Pengadministrasi Perkantoran (Penyandang Disabilitas)

Formasi yang sama juga dibuka namun kali ini dikhususkan bagi masyarakat yang masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas.