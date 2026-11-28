RADAR BOGOR - Industri kelapa sawit tak hanya menghadapi tantangan peningkatan produktivitas dan hilirisasi, tetapi juga derasnya kampanye negatif serta tuntutan keberlanjutan di pasar global.

Karena itu, penguatan narasi sawit nasional berbasis data dan riset ilmiah dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya saing sekaligus meningkatkan penerimaan sawit Indonesia di tingkat internasional.

Upaya tersebut dilakukan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Seminar Penguatan Narasi Kampanye Sawit Nasional di Hotel Aston Kemayoran City, Jakarta, Kamis, 26 Nopember 2026.

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Mengusung tema “Sawit Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kelestarian Lingkungan”, seminar ini mempertemukan pemerintah, asosiasi industri, organisasi pekebun, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai kontribusi strategis sawit sekaligus membahas tantangan pengembangannya.

Advertisement Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, melalui sambutan yang dibacakan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Leonardo AA Teguh Sambodo, menegaskan bahwa industri sawit merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi nasional dan pengembangan bioekonomi.

Menurutnya, sawit memiliki peran strategis dalam mendukung Asta Cita, terutama ketahanan pangan, ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan hilirisasi.

Meski demikian, pengembangannya harus tetap mengedepankan strategi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, memaparkan kontribusi ekonomi sawit yang perlu dilihat secara menyeluruh sebagai sistem agribisnis terintegrasi.

Berdasarkan pengolahan data Tabel Input-Output 2020 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi sawit diperkirakan menyumbang sekitar 16,22 persen terhadap output nasional dan 13,75 persen terhadap nilai tambah nasional.