RADAR BOGOR – Suasana Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak mencekam.

Satu unit mobil siaga desa yang semestinya menjadi andalan warga dalam kondisi darurat, justru berakhir hangus terbakar setelah diamuk massa pada Sabtu malam 28 November 2026 hingga Minggu dini hari 29 November 2026.

Peristiwa tersebut, dipicu kekecewaan warga terhadap penggunaan mobil siaga desa yang dinilai tidak bisa diandalkan ketika masyarakat membutuhkan pertolongan medis.

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Puncak kemarahan, terjadi setelah seorang warga mengalami kecelakaan dan membutuhkan penanganan segera di rumah sakit.

Insiden itu kemudian memancing kemarahan masyarakat.

Advertisement Ratusan warga mendatangi balai desa, mengeluarkan kendaraan tersebut, lalu menyeretnya menuju kawasan jembatan Banyu Urip.

Situasi semakin tidak terkendali ketika mobil didorong hingga masuk ke area jembatan dan dibakar.

Kobaran api dengan cepat membesar, melahap seluruh bagian kendaraan hingga menyisakan kerangka.

Berawal dari Kecelakaan Saat Antrean Perlinsos

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan bermula ketika kegiatan pemutakhiran data perlindungan sosial (Perlinsos) berlangsung di balai desa setempat.

Saat itu, banyak warga berkumpul di sekitar lokasi.