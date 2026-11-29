Advertisement RADAR BOGOR - Kasus perundungan yang berujung seorang siswi SMA Negeri 7 Kota Malang, Jawa Timur meninggal dunia menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan dan para orang tua.

Advertisement Peristiwa tersebut mendapat perhatian hingga menuai kecaman Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Dedi Aroza.

Dedi menilai, kasus ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih serius membangun lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya siswi berinisial SN (17) setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah remaja perempuan pada Rabu, 25 November 2026.

Menurutnya, tindakan perundungan tidak boleh lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa atau sekadar persoalan antarteman. Sebab, perilaku tersebut dapat meninggalkan luka psikologis mendalam, bahkan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

"Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Jangan sampai perundungan dianggap hal biasa dengan alasan anak-anak sedang mencari jati diri. Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak bisa dibenarkan dan harus dicegah sejak dini," tegas Dedi, Ahad, 29 November 2026.

Ia mengingatkan, keluarga memiliki peran paling mendasar dalam membentuk karakter dan perilaku anak.

Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan pendidikan dan materi, tetapi juga harus membangun komunikasi terbuka, mengetahui lingkungan pergaulan anak, serta memberikan teladan dalam menghargai orang lain.

Psikolog klinis Annisa Mega Radyani, M.Psi., dalam keterangannya di sebuah berita daring beberapa waktu lalu menekankan pentingnya pendidikan sejak dini agar anak memahami perbedaan antara bercanda dan perundungan. Orang tua juga perlu mengajarkan pengelolaan emosi dan konsekuensi dari setiap tindakan.

"Karena itu, orang tua harus hadir bukan hanya ketika anak menghadapi masalah, tetapi juga dalam proses pembentukan karakter sehari-hari," ujar Dedi.

Selain keluarga, Dedi meminta pihak sekolah memperkuat pengawasan dan tidak bersikap pasif ketika muncul indikasi kekerasan di antara peserta didik.

Guru, wali kelas, dan konselor sekolah harus peka terhadap perubahan perilaku siswa, termasuk ketika ada anak yang mulai menarik diri, takut berangkat sekolah, atau mengalami tekanan dari teman-temannya.

Sekolah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang aman, memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, serta memberikan pendampingan kepada korban.