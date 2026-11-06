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Olahraga

Gilbert Eliezer Raih Emas Renang Porprov Jabar 2026, Kabupaten Bogor Buka Perolehan Medali

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Penulis: Abilly Muhamad
Gilbert Aliezer Arga Perwira, berfoto usai Upacara Penghargaan Pemenang (UPP) Juara Nomor 100 Meter Gaya Punggung Putra Porprov XV Jabar 2026, di Kolam Renang Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis 5 November 2026. (Foto : Kontingen Kabupaten Bogor)
Gilbert Aliezer Arga Perwira, berfoto usai Upacara Penghargaan Pemenang (UPP) Juara Nomor 100 Meter Gaya Punggung Putra Porprov XV Jabar 2026, di Kolam Renang Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis 5 November 2026. (Foto : Kontingen Kabupaten Bogor)

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RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor mengawali persaingan cabang olahraga renang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan hasil membanggakan.

Atlet andalannya, Gilbert Eliezer Arga Perwira, sukses merebut medali emas setelah menjadi yang tercepat pada nomor 100 meter gaya punggung putra.

Pertandingan tersebut berlangsung di Kolam Renang Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis 5 November 2026.

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Gilbert mencatatkan waktu 59,54 detik pada babak final sekaligus memastikan dirinya berdiri di podium tertinggi.

Persaingan berlangsung ketat. Perenang asal Kota Bandung, Hilmy Huda Airlangga, harus puas menempati posisi kedua dengan catatan waktu 59,76 detik.

Sementara itu, peringkat ketiga diraih atlet Kota Bekasi, Ariel Dzikri Nugraha, dengan waktu 1 menit 1,33 detik.

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Akuatik Kabupaten Bogor Apresiasi Emas Gilbert

Keberhasilan Gilbert menyumbangkan medali emas pada hari pertama pertandingan renang Porprov XV Jabar 2026 disambut positif oleh Ketua Akuatik Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji.

Usai Upacara Penghargaan Pemenang (UPP), Bambam mengungkapkan rasa puas atas pencapaian atletnya yang mampu tampil sebagai perenang tercepat di nomor 100 meter gaya punggung putra.

"Alhamdulillah, dari nomor 100 meter gaya punggung putra, Gilbert berhasil menjadi yang tercepat," kata Bambam Setia Aji, Jumat 6 November 2026.

Menurut Bambam, keberhasilan tersebut menjadi modal positif bagi kontingen renang Kabupaten Bogor untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

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Editor : Yosep Awaludin
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