Bikin Salfok! Netizen Sebut Ronaldo Baru Mau Pensiun Setelah Jokowi Tunjukkan Ijazah

RADAR BOGOR – Ada saja cara netizen menciptakan humor dari peristiwa yang tengah menjadi perhatian publik.

Kali ini, nama megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo dan Presiden ke-7 RI Jokowi dipertemukan dalam sebuah ungkapan jenaka yang mengundang perhatian di media sosial.

Ungkapan tersebut dibagikan oleh akun Instagram @fahmisyakhh_. Dalam unggahannya, terdapat kalimat yang menghubungkan Cristiano Ronaldo dengan momen Jokowi menunjukkan ijazahnya.

Advertisement "Ternyata selama ini Ronaldo nunggu Pak Jokowi nunjukin ijazahnya baru ngumumin pensiun. Respect banget sih," demikian tulisan dalam unggahan tersebut.

Sekilas, kalimat tersebut terdengar seperti lelucon biasa. Namun, ada permainan kata yang membuatnya menarik, yakni menghubungkan nomor punggung 7 milik Cristiano Ronaldo dengan status Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Netizen seolah membuat cerita fiktif bahwa Ronaldo sengaja menunggu Jokowi menunjukkan ijazahnya sebelum mengumumkan keputusan pensiun dari sepak bola.

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Nomor 7 Ronaldo dan Jokowi Presiden ke- 7

Cristiano Ronaldo memang identik dengan nomor punggung 7 sepanjang perjalanan kariernya.

Nomor tersebut bahkan melekat kuat dengan julukan CR7 yang menjadi identitas sang megabintang asal Portugal.

Di sisi lain, Jokowi dikenal sebagai Presiden ke-7 Indonesia yang menjabat selama dua periode, yakni 2014 hingga 2024.

Kesamaan angka itulah yang kemudian menjadi bahan permainan humor. Dua sosok dari dunia yang sangat berbeda dipertemukan melalui angka tujuh dan dikaitkan dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan.